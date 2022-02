Futsal Euro2022. Portugal e Espanha à procura de um lugar na final

O duelo ibérico realiza-se na Ziggo Dome, em Amesterdão, às 20h00 locais (19h00 em Lisboa), após o jogo escaldante entre Ucrânia e Rússia, países em clima de alta tensão internacional, com contingentes militares próximos da fronteira entre os dois países.Se os lusos mantêm o pleno de vitórias na prova continental, com os triunfos à Sérvia (4-2), aos anfitriões Países Baixos (4-1) e à Ucrânia (1-0), na fase de grupos, e perante a estreante Finlândia (3-2), nos quartos de final, a Espanha empatou um jogo no grupo.Depois de entrarem a vencer, num 5-1 à Bósnia-Herzegovina, os espanhóis cederam um empate com o Azerbaijão (2-2), recuperado com uma goleada à Geórgia (8-0), na conclusão do Grupo D, tendo ultrapassado a Eslováquia, por 5-1, nos quartos de final.

O confronto direto é favorável à Espanha, somando 24 vitórias em 32 embates, contra três de Portugal, que, contudo, levou a melhor nos dois últimos jogos oficiais: final do Europeu2018 (3-2) e "quartos" do Mundial2021 (4-2), em ambos após prolongamento.





Também na memória recente está o duplo confronto, de caráter particular, disputado entre os dois vizinhos em dezembro, na cidade espanhola de Málaga, com vitórias da "Roja", em que uma delas terminou numa goleada (6-0), pondo em evidência fragilidades lusas.Neste histórico, também se destacam as vitórias espanholas na final do Europeu2010 (4-2), na atribuição do terceiro e quarto lugares do Europeu2014 (8-4), nas "meias" do Europeu2007 (2-2, 4-3 nas grandes penalidades) e nos "quartos" do Europeu2016 (6-2).A Espanha é recordista de troféus da competição continental, com sete em 11 edições – 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016 -, nunca tendo ficado abaixo do terceiro lugar, enquanto Portugal detém os inéditos títulos europeu e mundial (2018 e 2021).