Futsal: Leões já tem adversários para Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup

19 Out, 2017

O sorteio, realizado na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), ditou o grupo B que conta com a presença de mais três equipas: Dínamo Moscovo (Rússia), N. Zagreb (Croácia) e Halle-Gooik (Bélgica).



Miguel Albuquerque, director do futsaldos 'leões', frefere que houve alguma «sorte» no sorteio: “Comparativamente aos últimos sorteios, este acabou por ser mais favorável para o Sporting mas, de qualquer das formas, não é um grupo que se possa dizer fácil, até porque nesta fase da competição não há grupos fáceis. Prevejo um grupo equilibrado e o Sporting CP terá que estar num nível elevadíssimo para defrontar qualquer um destes três adversários, todos eles com ambições de passar à final four”, explicou.



O Sporting será anfitrião destes jogosno Pavilhão João Rocha, entre os dias 21 e 26 de Novembro.