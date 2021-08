Futsal. Seleção inicia preparação do Mundial2021

O jogador mais velho entre os convocados é o guarda-redes Vítor Hugo, que manifestou em declarações ao "site" da FPF vontade enorme de voltar a pisar um grande palco: “”.Vítor Hugo salientou o ambiente de alegria que predomina entre os 16 convocados pelo selecionador Jorge Braz para o Mundial e o prazer do reencontro: “”.O início dos treinos está marcado para esta segunda-feira, com duas sessões agendadas para o Pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior.





Eis a lista de convocados:



Guarda-redes: Edu, Bebé e Vítor Hugo;



Fixos: André Coelho, João Matos e Tomás Paçó;



Fixo/Ala: Afonso Jesus;



Alas: Pany, Bruno Coelho Miguel Ângelo, Pauleta, Ricardinho e Tiago Brito.



Universais: Erick e Fábio Cecílio;



Pivôs: Zicky.



A partir de 22 de agosto, os comandados de Jorge Braz trabalharão em Viseu, tendo cinco jogos agendados para o Pavilhão Cidade de Viseu - a 26, 27 e 29 de agosto, diante de Angola, Uzbequistão e Costa Rica, respetivamente, e diante do Paraguai a 3 e a 5 de setembro.



A comitiva lusa partirá para Kaunas, na Lituânia, a 8 ou a 9 de setembro, iniciando a sua participação no Mundial a 13 de setembro diante da Tailândia, em Kaunas. Segue-se partida com as Ilhas Salomão a 16, novamente em Kaunas. Portugal joga a sua última partida da fase de grupos a 19 de setembro, diante de Marrocos, em Klaipeda.



Os encontros dos oitavos de final jogam-se entre 22 e 24 de setembro, os quartos de final a 26 e a 27 e as meias-finais a 29 e a 30. A final está agendada para o dia 3 de outubro, em Kaunas.