Futsal/Euro: Anfitriã Eslovénia apura-se para os `quartos` e elimina Itália

Lusa 03 Fev, 2018, 21:59 | Futsal

A Eslovénia e a Sérvia apuraram-se hoje para a próxima fase, depois de os anfitriões terem segurado os italianos na Arena Stozice, em Ljubljana, ao 'virarem' o encontro por Osredkar, com um 'bis' aos 30.27 e aos 38.55 minutos, após um tento inaugural do italiano Honorio (3.17).



A Itália, campeã europeia em 2003 e 2014, não conseguiu bater a formação sérvia, que empatou os dois jogos, registando a pior participação de sempre em Europeus, uma vez que se apurou sempre para a próxima fase.



A anfitriã do torneio contou com o 'capitão' para chegar aos quartos de final apenas pela segunda vez na sua história, depois do torneio de 2014.



Eslovénia e Sérvia juntam-se, assim, à Rússia, que hoje também carimbou o passaporte para os 'quartos' com um empate frente ao já qualificado Cazaquistão, bem como a Azerbaijão, Portugal e Rússia.



A formação lusa e os ucranianos discutem no domingo, pelas 17:00, o primeiro lugar do grupo C, sendo que o empate basta aos comandados de Jorge Braz.