Gonçalo Alves passa de jogador a diretor no Benfica

Mário Aleixo - RTP 28 Jun, 2017, 10:58 / atualizado em 28 Jun, 2017, 11:00 | Futsal

O internacional Gonçalo Alves, vai assumir funções de "team manager" no futsal do Benfica, com o capitão dos encarnados a terminar uma carreira que teve início ainda na formação do Sporting.



"Após 11 temporadas, seis das quais com a braçadeira de capitão, a carregar a mística tanto no balneário como na quadra, arruma as sapatilhas e passará a exercer funções administrativas como 'team manager' da secção de futsal", indica o Benfica.



O jogador, quase a completar 40 anos, esteve na conquista da UEFA Futsal Cup pelo Benfica em 2010, além de ter vencido pelas "águias" cinco campeonatos nacionais, cinco vezes a Taça de Portugal e seis a Supertaça.



Na seleção, o jogador contabilizou "171 internacionalizações e 75 golos, com particular destaque para a colaboração no quarto lugar do Europeu Bélgica 2014 e os quartos de final do Mundial da Tailândia, em 2012", refere ainda o clube.



Gonçalo Alves, que também foi campeão pelo Sporting, chegou ao Benfica proveniente dos "leões", clube que representou durante cinco temporadas e no qual fez também a formação, embora na sua carreira tenha tido também passagens pelo Grupo Recreativo de Olival Basto e Bons Dias.