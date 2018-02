Governo enaltece "trabalho, talento e muita magia" de Portugal

RTP 10 Fev, 2018, 22:48 | Futsal

"Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter.



No 'tweet', publicado minutos depois do final do jogo contra a Espanha, que decorreu em Ljubljana, António Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".



Portugal conquistou esta noite pela primeira vez o título de campeão europeu de futsal ao vencer a Espanha por 3-2, após prolongamento na final do Europeu, com um golo de Bruno Coelho, de livre direto.



Antes, o Governo português, numa nota enviada à Agência Lusa, já tinha felicitado formalmente a Selação Nacional de futsal pelo feito inédito conquistado este sábado.



"Trabalho, talento e muita magia levaram a equipa nacional a um percurso brilhante que culminou hoje nesta vitória que tanto orgulha os portugueses.



Esta conquista junta-se a tantas outras que o desporto nacional tem alcançado, provando a elevada qualidade dos nossos atletas, treinadores, clubes e seleções nacionais", lê-se na nota conjunta do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.



(com Lusa)