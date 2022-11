Luís Estrela deixa futsal feminino do Benfica

”, indicou o clube em nota publicada no seu sítio oficial na internet.O substituto de Luís Estrela partirá para já de uma “solução interina”, mas o Benfica adianta que o nome do futuro treinador “será oportunamente anunciado”.O futsal feminino do Benfica tem dominado a modalidade, com as "águias" a conquistarem os últimos cinco campeonatos, as últimas seis supertaças e cinco das últimas seis edições da Taça de Portugal, tendo perdido a última, frente ao Nun’Álvares.