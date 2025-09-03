Nun`Álvares vence Benfica e junta Supertaça ao título de campeão feminino de futsal

O emblema de Fafe pôs termo a uma série de oito triunfos seguidos das `encarnadas` na Supertaça, que ergueram nove vezes, em 11 edições, juntando-se no historial ao Novasemente, vencedor em 2015.

Ana Azevedo decidiu o jogo, no último minuto do prolongamento, desempatando o 2-2 do tempo regulamentar, com os golos de Camila Silva, aos três minutos, e Lídia Moreira, aos 24, para a formação de Fafe, e Janice Silva, aos 14, e Maria Pereira, aos 17, para as vencedoras das últimas três edições da Taça de Portugal.