Nun’Álvares vence primeiro jogo da final da Liga feminina de futsal

A equipa de Fafe, que perdeu as três últimas finais para o Benfica, construiu o resultado na primeira parte, com golos de Lídia Moreira, aos 11 minutos, e da brasileira Jana, aos 12, perante um adversário que está pela primeira vez na decisão da prova, após ter sido semifinalista nas duas derradeiras edições.



O segundo encontro está agendado para 07 de junho, em Viana do Castelo, sendo que esta temporada haverá um inédito campeão feminino de futsal - obrigatoriamente minhoto -, já que nenhum destes conjuntos ergueu alguma vez o troféu.



Com sete títulos conquistados, todos de forma consecutiva, o Benfica, que foi surpreendentemente eliminado nos quartos de final pelo Atlético, continua a liderar de forma destacada o ranking de vencedores. Vermoim, Novasemente e Golpilheira, todos com um, completam o palmarés da Liga feminina.