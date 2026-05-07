Nuno Dias. Sporting só atinge final da Champions de futsal se roçar a perfeição

"Vai ser difícil, vai ser nos detalhes, como normalmente são os jogos quando se chega a esta fase da competição. O Sporting tem de roçar a perfeição. Se não roçar a perfeição, não vai conseguir ser capaz de ultrapassar este adversário", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Cartagena, que abrirá a 'final four' da Liga dos Campões, na localidade italiana de Pesaro.



Nuno Dias garantiu que, "antes de pensar no domingo", a equipa está "muito mais focada no jogo da meia-final, que é o mais importante", até porque os 'leões' enfrentarão uma equipa "com grandes qualidades" e na qual é difícil identificar pontos fracos.



"Uma equipa que é bicampeã de Espanha não pode ser uma equipa qualquer. Merece da nossa parte o máximo respeito e uma grande preocupação nas análises. Muitas são as coisas boas que fazem", disse, acrescentando que, pelo contrário, "não há muito por onde escolher" para encontrar fragilidades a explorar.



Apontando que o Sporting tentará "encontrar algumas coisas" para aproveitar a seu favor, o treinador insistiu que o Cartagena é "uma equipa com muita qualidade, individual e coletivamente", na qual "não é possível visualizar muitos erros", pelo que a equipa portuguesa tentará aproveitar "os momentos em que for melhor" em campo, sabendo que, a este nível, "este tipo de jogos são decididos com pormenores, com detalhes", e, "por um palmo, por meio segundo, por centímetros, consegue-se uma vantagem".



Depois de, na edição da época passada da 'final four' da Liga dos Campeões, o Sporting ter perdido o encontro de atribuição do terceiro lugar precisamente frente a esta equipa do Cartagena, Nuno Dias garante que não há "nenhum sentimento de vingança ou acerto de contas".



"Foi um jogo muito bem disputado, conseguiram o terceiro lugar num jogo muito equilibrado, que premiou o Cartagena nas grandes penalidades. Queremos é fazer o nosso trabalho bem feito e amanhã (sexta-feira) aproveitar todas as oportunidades que tivermos", afirmou.



Por seu lado, o avançado 'leonino' Merlim, que vai disputar a sexta 'final four' consecutiva da Liga dos Campeões europeus de futsal, disse que "é sempre um prazer estar nestes grandes palcos, nestas decisões", pois "são estes jogos, contra grandes equipas", que o Sporting pretende disputar e com o objetivo declarado de vencer, pois "é esse o ADN da equipa".



Merlim, brasileiro naturalizado italiano, também assumiu "muito respeito pelo adversário", garantindo que a equipa está para já apenas focada na partida da meia-final antes de pensar "num eventual final no domingo", e disse ter "a certeza de que vai ser um grande jogo".



O Sporting começa na sexta-feira a disputar a 'final four' da Liga dos Campeões de futsal, em busca do terceiro título europeu, com o Palma Futsal a ser o grande candidato, depois da vitória nas últimas três edições.



Os 'leões' têm sido uma presença constante nas meias-finais da 'Champions', às quais chegaram em nove das últimas 10 edições, apenas falharam em 2019/20, e alcançaram mesmo cinco finais, vencendo as edições de 2018/19 e 2020/21.



O primeiro adversário do Sporting em Pesaro, em Itália, será o Cartagena, que está pela segunda época consecutiva nas meias-finais, nas quais caiu na estreia em 2024/25, mas acabou por bater os 'leões' no encontro de atribuição do terceiro lugar, por 3-1 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois golos.





