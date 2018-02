Orlando Duarte: Portugal vai estar na final do Europeu

Mário Aleixo - RTP 08 Fev, 2018, 12:33 / atualizado em 08 Fev, 2018, 12:33 | Futsal

Orlando Duarte levou Portugal à final do Europeu, em 2010, e perdeu com a Espanha.



Esta quinta-feira, a partir das 17h00, hora portuguesa, a equipa das quinas defronta a Rússia em jogo das meias-finais do Euro2018 e, em caso de vitória, joga a final da competição.



O técnico acompanha o Europeu e, apesar das reticências, acredita que a Espanha possa bater o Cazaquistão, a partir das 20h00, e jogar com Portugal a final da prova.



Em Liubliana, a jornalista Cláudia Martins, depois de uma autorização exclusiva da UEFA, falou com Orlando Duarte que na Eslovénia desempenha funções de observador técnico.





No decorrer da entrevista foi possível saber que, na opinião do treinador, “a seleção de Portugal tem uma dinâmica extraordinária”.A única advertência do técnico para o desafio desta tarde vai no sentido da equipa das quinas não permitir que os russos tornem “o jogo físico”.Sobre o que tem visto e ouvido Orlando Duarte revelou: “Todos estão a gostar do jogo português. É o único futsal que alegra, diverte e satisfaz”.O jogo entre Portugal e Rússia terá um espetador especial, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho, que chegou durante a noite de quarta-feira à Eslovénia para se juntar à comitiva lusa no Euro2018.