Portugal derrota Espanha no Torneio da Vitória de futsal feminino

Lusa Comentários 07 Mai, 2019, 16:34 / atualizado em 07 Mai, 2019, 16:35 | Futsal

No que foi a reedição da final do Europeu de 2018, então favorável às espanholas, as lusas ficaram mais perto do triunfo final, faltando-lhes apenas jogar contra as anfitriãs russas.





O jogo, disputado no Aquarium Sport Center, teve as portuguesas sempre na frente do marcador, com golos de Raquel Santos (6), Taninha (11), Ana Azevedo (14) e Lídia (38).





Pela Espanha marcaram Amparo Jimenez (30) e Amelia Romero (39).