Portugal goleia Uzbequistão no primeiro particular antes do Mundial de futsal

Um autogolo de Fazliddin Botirov adiantou a formação comandada por Jorge Braz, logo aos dois minutos, com os visitantes a empatarem por Abror Akhmetzyanov, aos 17, antes de Tiago Brito, em cima da 'buzina' para o intervalo, recolocar a formação lusa em vantagem.



Com o triunfo praticamente assegurado, a vantagem apenas se avolumou nos últimos minutos, com dois golos de Bruno Coelho, aos 39 e aos 40, ambos na conversão de livres diretos sem barreira.



André Coelho esteve próximo do golo no primeiro minuto, o que viria a acontecer logo de seguida, fruto de um autogolo de Fazliddin Botirov, após um lance individual protagonizado por Tiago Brito.



O Uzbequistão igualou já na reta final da primeira parte, na sequência de um remate de Abror Akhmetzyanov para a baliza ‘deserta’ – Edu Sousa tinha saído da área para efetuar um ‘corte’ –, mas Tiago Brito, em cima do intervalo, recolocou a equipa das ‘quinas’ em vantagem após um bom trabalho de Pany Varela, à esquerda do ataque.



Com o selecionador português a testar diferentes estratégias, e a promover a rotação de jogadores, utilizando até os três guarda-redes, o terceiro golo luso tardava em surgir, sucedendo-se várias oportunidades desperdiçadas.



Foi preciso chegar aos últimos minutos para Portugal voltar a marcar, com Bruno Coelho a não desperdiçar um livre direto sem barreira a castigar a sexta falta do Uzbequistão. No minuto seguinte, o ala voltou a beneficiar de um novo livre sem oposição e converteu com sucesso.



Campeão do mundo em 2021, na Lituânia, Portugal – que joga o segundo particular no sábado, às 19:30, frente a Angola, novamente em Rio Maior - vai defender o título no Mundial2024, a ser disputado no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro.







Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.



Portugal – Uzbequistão, 4-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Fazliddin Botirov, 02 minutos (na própria baliza).



1—1, Abror Akhmetzyanov, 17.



2-1, Tiago Brito, 20.



3-1, Bruno Coelho, 39.



4-1, Bruno Coelho, 40.







Equipas:



- Portugal: Edu Sousa, André Coelho, Afonso Jesus, Fábio Cecílio e Tiago Brito.



Jogaram ainda: Bernardo Paçó, André Correia, Tomás Paçó, Zicky, Lúcio Rocha, Erick Mendonça, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela, Pauleta e Kutchy.



Treinador: Jorge Braz.



- Uzbequistão: Abbos Elmurodov, Ikhtiyor Ropiev, Ilkhom Khamroev, Nishonov e Fazliddin Botirov.



Jogaram ainda: Muzaffar Akhadjonov, Sunnat, Juraev, Rakhmatov, Tulkinov, Akbar Usmonov, Abror Akhmetzyanov, Khudoyberdiev e Samariddin Berkinov.



Treinador: Venâncio López.



Árbitros: Cristiano Santos (AF Porto) e Miguel Castilho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Ikhtiyor Ropiev (27) e Nishonov (39).



Assistência: 477 espetadores.