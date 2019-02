Portugal procura chegar à final do Europeu de futsal feminino

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Fev, 2019, 08:06 / atualizado em 15 Fev, 2019, 09:12 | Futsal

A equipa das quinas, na qual se destaca a guarda-redes Ana Catarina, eleita melhor do mundo no ano passado, começa a medir forças com a seleção ucraniana a partir das 21h45, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, já depois do outro jogo das meias-finais, entre a Rússia e a Espanha, que se inicia às 19h00.



O primeiro Europeu de futsal feminino termina no domingo, no mesmo recinto, com a realização da final, às 18h30, que será antecedida do encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, com início marcado para as 16h00.





A seleção portuguesa assegurou a presença entre as quatro melhores seleções da Europa ao vencer o Grupo 4 da fase principal de qualificação, com três vitórias em igual número de jogos, frente à República Checa (12-0), Finlândia (3-1) e Sérvia (11-0).







Na antevisão da meia-final o selecionador português, Luís Conceição, revelou que as adversárias de Portugal cosntituem uma seleção triplamente física que disputa os duelos individuais com muita intensidade.