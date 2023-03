Portugal quer pleno de vitórias na Ronda Principal de acesso ao Mundial de futsal

"Estamos satisfeitos por estar já com presença garantida na Ronda de Elite. No entanto, estamos aqui na Arménia com o objetivo de vencer mais um jogo. Conquistar os três pontos é a nossa obrigação. Pelo nosso trabalho, e pelas conquistas recentes, temos a responsabilidade de vencer cada partida”, afirmou o jogador, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Tiago Brito, que falava antes do primeiro treino na Arménia, garantiu que a seleção portuguesa, campeã mundial em título e bicampeã europeia, quer vencer “para terminar esta fase com 12 pontos, ou seja, 100% vitoriosa", mas considerou que a equipa tem de estar “no máximo das suas capacidades”.



"A Bielorrússia é uma equipa extremamente física, que aposta muito nos duelos e nas transições. Vamos ter pela frente um jogo muito difícil, sabemos todos disso. Só ao nosso melhor nível conseguiremos vencer, não temos dúvidas disso. Tivemos um jogo muito exigente em Paredes [triunfo por 5-3], estivemos a perder por dois golos. Se formos Portugal, estaremos mais perto da vitória", afirmou o ala do Sporting de Braga.



A seleção portuguesa de futsal defronta na terça-feira, em Yerevan, na Arménia, a Bielorrússia já com o apuramento para a Ronda de Elite garantido.



A equipa das 'quinas' lidera o Grupo 4 da Ronda Principal com nove pontos, seguindo-se a Lituânia com três pontos e a Bielorrússia com zero (menos um jogo), sendo que estes dois adversários se defrontam no sábado.



Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite, e os restantes oito segundos classificados terão de passar por um play-off.