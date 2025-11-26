Portugal vence Japão e está nos quartos de final do Mundial feminino de futsal

A seleção das quinas, que está no grupo C do Mundial feminino de futsal, começou a competição da melhor forma ao vencer a Tanzânia, com um triunfo expressivo por 10-0. Esta quarta-feira voltou a fazer história e venceu o Japão por 3-1. Ana Azevedo bisou nesta partida, tendo também Kaká marcado.





Ana Azevedo, aos 16 e aos 40 minutos, e Kaká, aos 16, assinaram os golos portugueses. Ao intervalo, a seleção lusa já vencia por 2-0.



Sara Oino, aos 37 minutos, marcou o golo japonês.



Nas contas do Grupo C, Portugal averba nesta altura seis pontos, contra três do Japão e da Tanzânia, que também esta quarta-feira venceu por 4-2 a Nova Zelândia, última seleção do conjunto, a zero, e a última adversária das portuguesas na fase de grupos, em jogo a disputar no próximo sábado.



