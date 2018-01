Ricardinho eleito o melhor jogador de futsal do mundo

Mário Aleixo - RTP 10 Jan, 2018, 07:19 / atualizado em 10 Jan, 2018, 07:46 | Futsal

O jogador dos espanhóis do Inter Movistar, que superou os quatro troféus do brasileiro Falcão, já tinha conquistado o prémio nas últimas três edições, em 2014, 2015 e 2016, e também em 2010, quando conduziu o Benfica ao triunfo na UEFA Futsal Cup.



"Obrigado Futsal! Não sei o que dizer neste momento, mas são cinco vezes no topo do Mundo... Obrigado, Obrigado, Obrigado, Obrigado, Obrigado", escreveu Ricardinho na sua conta pessoal na rede social Facebook.



Ricardinho, de 32 anos, totalizou 917 votos do painel de 211 eleitores dos prémios para os melhores de 2017, contra 508 do espanhol Carlos Ortiz Jiménez, seu companheiro de equipa no Inter, e 332 de Santiago Basile, capitão da seleção argentina.



Na lista de nomeados para melhor jogador, estava também o ítalo-brasileiro Rodolfo Fortino, jogador do Sporting, que ficou no sétimo lugar, com 180 pontos.



Por seu lado, o Sporting ficou em terceiro entre os clubes, com 490 pontos, numa lista encabeçada pelo Inter Movistar (947), enquanto o técnico leonino, Nuno Dias, ficou em sexto entre os treinadores de clubes.

Ana Catarina foi segunda

No feminino, a guarda-redes do Benfica e da seleção nacional Ana Catarina voltou a ficar no segundo lugar, com 418 votos, ficando a 20 da primeira, a espanhola Estela García. Naty Silva, do Sporting, ficou na oitava posição.



Na categoria de melhor futsalista do Mundo, Janice, do Benfica, atingiu o sexto lugar, com 276 votos. No primeiro lugar ficou a brasileira Amandinha ocupou o trono.