Saragoça acolhe fase final da UEFA Futsal Cup de 2018

Lusa 07 Dez, 2017, 15:53 | Futsal

A competição vai ser disputada entre 19 e 22 de abril, pelo bicampeão português, finalista da prova em 2011 e 2017, pelos espanhóis do Inter Movistar, de Ricardinho, que além de 2017 já conquistaram o troféu em 2004, 2006 2009, e do FC Barcelona, vencedores em 2012 e 2014, e pelo Gyor, de Fábio Aguiar, primeiro emblema húngaro nesta fase.



Os jogos das meias-finais, ainda a sortear, e a final vão ser disputados no Pavilhão Príncipe Felipe, em Saragoça.



Lisboa já acolheu as fases finais da competição em 2002 [então disputada por oito equipas], 2010, quando o Benfica se sagrou campeão europeu, e em 2015.