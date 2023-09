Seleção de futsal sub-19 nas meias do Euro após golear a França

Depois do triunfo sobre a campeã da Europa Espanha, por 5-3, os lusos sentiram inesperadas dificuldades iniciais ante os gauleses, contudo na etapa complementar foram dominadores absolutos: importa agora garantir o primeiro lugar do Grupo A.



A França surpreendeu com uma entrada forte, com pressão alta e elevada rotação, falhando somente na finalização: a meio do período inicial, não conseguindo manter o ritmo, os lusos tomaram conta da partida e aí foi o guarda-redes Sandro de Sousa a salvar, por diversas vezes, os ‘blues’.



O inesperado nulo ao intervalo foi rapidamente desfeito, uma vez que 16 segundos após o reatamento Macedo surgiu isolado nas costas da pressão francesa para marcar.



Menos de um minuto depois, em lance de insistência, Macedo, na zona de penálti, atirou para o 2-0, porém os franceses reduziriam, por Haken Bulbul, aos 28 minutos, quando, sozinho ao segundo poste, se limitou a encostar um passe vindo da esquerda.



O guarda-redes Sandro de Sousa, grande obstáculo de Portugal no primeiro tempo, falhou clamorosamente no terceiro tento, pois o remate de longe de Lúcio Rocha, aos 31, foi à figura, deixando escapar a bola.



O terceiro golo desorganizou a França, cada vez mais desgastada fisicamente, por não ter iguais alternativas de qualidade no banco, e que não conseguiu aliviar a bola que permitiu a Afonso Serra fazer o 4-1, aos 32, antes de Rúben Carrilho, em ataque rápido, ter feito o 5-1, aos 33.



Quarta-feira, Portugal defronta a anfitriã Croácia que hoje ainda joga com a Espanha: as meias-finais decorrem na sexta-feira e o ouro é decidido no domingo.



Jogo na Zatika Arena, em Porec, Croácia.



França – Portugal, 1-5.



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:



0-1, Macedo, 21 minutos.



0-2, Macedo, 22.



1-2, Haken Bulbul, 28.



1-3, Lúcio Rocha, 31.



1-4, Afonso Serra, 32.



1-5, Rúben Carrilho, 33.



Sob arbitragem de Hikmat Qafarli, do Azerbaijão, Mariia Myslovska, da Ucrânia, e Chiara Perona, de Itália, as equipas alinharam:



- França: Sandro Sousa, Ayoub Asname, Yanis Erraddaf, Mamady Kouyate e Marrouane Rezzoug.



Jogaram ainda Sampiero Veni, Tom Kolski, Eliott Kolski, Yoaquim Belaid Lemoyne, Lahcen Asname, Shawn Deshauteurs, Hakan Bulbul e Simon Bugnet.



Selecionador: Clément Lerebours.



- Portugal: Guilherme Cintra, Bruno Maior, Diogo Silva, Lúcio Rocha e Andriy Dzyalochynskyy.



Jogaram ainda: Diogo Carrera, Duarte Correia, Rúben Carrilho, Tiago Macedo, Tomás Colaço, Pedro Marques, Ricardo Marques, Andriy, Afonso Serra e Pedro Santos.



Selecionador: José Luís Mendes.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sandro Sousa (26 minutos) e Lúcio Rocha (27).



Assistência: cerca de 200 espetadores.