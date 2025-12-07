Seleção portuguesa faz história e enfrenta o Brasil na final do primeiro Mundial futsal feminino

Portugal garantiu na sexta-feira a presença na final ao golear a Argentina por 7-1, mantendo um percurso 100 por cento vitorioso na prova. O adversário é agora o Brasil, depois da equipa 'amarela e verde' ter vencido a Espanha por 4-1.





Título inédito e história para escrever

O Mundial feminino é a única competição oficial que falta a Portugal, depois de as seleções masculinas já terem conquistado Europeu, Mundial e Finalíssima em seniores, além do Europeu de sub-19. Para a equipa feminina, esta será a terceira final internacional, depois das derrotas nos Europeus de 2019 e 2023, ambos frente à Espanha, em Gondomar.





Na primeira final, a Espanha venceu por 4-0, num jogo desequilibrado. Em 2023, o equilíbrio foi total, com decisão apenas nas grandes penalidades (4-1), após empate a três no tempo regulamentar.





Histórico de finais e rivalidade ibérica

Das 10 finais internacionais disputadas por Portugal, a Espanha foi adversária em oito ocasiões, incluindo a estreia lusa em 2010, no Europeu da Hungria, com triunfo espanhol por 4-2. A vingança chegou em 2018, também na Hungria, com vitória portuguesa por 3-2 no prolongamento, num jogo marcado pela lesão de Ricardinho e pelo golo decisivo de Bruno Coelho.





Desde então, a seleção masculina não voltou a perder uma final, somando títulos no Mundial da Lituânia (2021), no Europeu dos Países Baixos (2022) e na Finalíssima (2022), além do Europeu de sub-19.





A final do Mundial feminino será a segunda decisão do ano para Portugal, depois do triunfo no Europeu de sub-19, novamente frente à Espanha, por 4-3, após prolongamento, com golo decisivo de Eduardo Tchuda nos instantes finais.





Agora com a Espanha a ficar pelo caminho, a final será em português frente à seleção brasileira.





Portugal-Brasil promete espetáculo na final do Mundial

A seleção portuguesa de futsal feminino prepara-se para disputar, este domingo, a final da primeira edição do Campeonato do Mundo, frente ao Brasil, em Manila. A equipa orientada por Luís Conceição procura conquistar o único título oficial que falta ao país, com o selecionador a antevêr um jogo equilibrado e com qualidade.



“Amanhã é mais uma oportunidade de demonstrar ao mundo a qualidade que existe nesta modalidade, que existe no feminino, e sendo Portugal e o Brasil duas das principais potências, temos esse dever. Esperamos que seja um bom espetáculo desportivo, acima de tudo, e depois cada um irá lutar e tentar ganhar ao máximo, que isso faz parte do jogo.”



Luís Conceição recorda ainda o histórico recente entre as duas seleções.



"Basta olharmos para os últimos encontros Portugal-Brasil e a diferença dos resultados tem sido muito reduzida. Por um golo… tem dado empates, o resultado tem estado muito equilibrado e amanhã na final acho que também vai ser por aí." Também a guarda-redes da seleção portuguesa, Ana Catarina, se mostra muito confiante para a final deste domingo e "não deixar nada por fazer."












