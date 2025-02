Sporting apura-se para as meias da Taça da Liga de futsal após vencer Fundão

Num desafio em que os lisboetas impuseram a 'lei do mais forte', Zicky Tê, Sokolov, Wesley (a bisar), Tomas Paçô, Diogo Santos e Alex Merlim apontaram os golos da equipa detentora do troféu, enquanto que para o Fundão marcaram Luís Fernandes, Peleh e Mário Freitas.



Com este triunfo, o Sporting espera o desfecho do embate entre Benfica e Torreense, que se disputa ainda esta noite, para saber quem é o adversário das meias-finais, nas quais já estão o Caxinas e o Quinta dos Lombos



Os lisboetas, que venceram a competição na época passada, começaram cedo a encaminhar a vitória e, logo nos cinco minutos iniciais, 'cavaram' uma vantagem de três golos, através da inspiração de Zicky Tê, Sokolov e Wesley.



'Esmagado' pela entrada de rompante dos 'leões', o Fundão demorou a reagir, mas, aos oito minutos, ainda conseguiu reduzir, num golo de Luís Fernandes, mas que teve reposta imediata, e a dobrar, do Sporting.



No minuto seguinte, Tomas Paçó e Diogo Santos ampliaram a vantagem do Sporting para 5-2, confirmando a 'avalanche' ofensiva dos lisboetas, a que o Fundão tentava responder em contra-ataque e ainda minimizou, com um tento de Peleh, mas Alex Merlim fixou o 6-2 ao intervalo.



No regresso do descanso, as duas equipas não conseguiram replicar o ritmo da etapa inicial, tendo a equipa da Beira Baixa reduzido com um 'tiro' indefensável de Mário Freitas, mas, já na parte final, Wesley 'bisou', aproveitando o desequilíbrio do adversário, e fechou o jogo no 7-3 final.



Os 'leões' vão agora defrontar nas meias-finais, este sábado, o vencedor do duelo entre Benfica e Torreense, a disputar esta noite, sendo que o outro duelo das 'meias' vai colocar frente a frente o Caxinas e o Quinta dos Lombos.