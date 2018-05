Sporting bate Fabril e conquista sexta Taça de Portugal em futsal

Lusa Comentários 13 Mai, 2018, 17:12 / atualizado em 13 Mai, 2018, 17:14 | Futsal

Apesar de claros favoritos, os 'leões', que nas meias-finais eliminaram o Benfica, detentor do troféu, ainda chegaram ao intervalo a perder com o Fabril, que afastou o Farense, por 2-1, mas, com um arranque forte de segunda parte, deram a volta ao marcador, recuperando o troféu.



No total, o Benfica continua a ser a equipa com mais títulos, com sete, estando agora o Sporting a apenas um de igualar os 'encarandos'.



Gondomar, Porto, 13 mai (Lusa) -- O Sporting venceu hoje a Taça de Portugal de futsal, depois de derrotar o Fabril por 6-2, com uma reviravolta no marcador, que permitiu aos 'leões' conquistar o troféu pela sexta vez.



Yuyo marcou primeiro para o Fabril, logo aos seis minutos, Pedro Cary empatou (13), mas, ainda antes do intervalo, a formação do Barreiro, que desceu esta temporada à segunda divisão, voltou a passar para a frente graças a um golo de Fassy (17).



O Sporting respondeu no arranque do segundo tempo, com Cavinato (21), Joãozinho teve a infelicidade de marcar na própria baliza, aos 23 minutos, Cavinato 'bisou' (24) e depois Pany (33) e Dieguinho (40) sentenciaram o encontro.



Diogo foi o primeiro a criar perigo para os 'leões', mas Ivo estava atento para defender o livre, tendo, pouco depois, surgido o primeiro golo da partida, através de Yuyo, que desviou para a baliza.



O Sporting 'carregou', Cavinato ficou perto de marcar por duas vezes, até que chegou o golo do empate, por intermédio de Pedro Cary, que aproveitou a recarga a um remate de Dieguinho.



Com o empate, as duas equipas foram criando sucessivamente oportunidades, até que o Fabril voltou a festejar, numa excelente finalização de Fassy, que 'picou' a bola por cima de André Sousa, levando a equipa do Barreiro para os balneários em vantagem.



No segundo tmepo, os 'leões' entraram determinados em mudar o rumo dos acontecimentos e, logo no primeiro minuto, Cavinato restabeleceu a igualdade e, pouco depois, a equipa lisboeta passaria pela primeira vez para a frente do encontro graças a um autogolo de Joãozinho.



O 'bis' de Cavinato, depois de um contra-ataque, deixou os 'leões' com uma vantagem de dois golos, enquanto do outro lado do campo André Sousa ia defendendo as parcas oportunidades do Fabril.



O Sporting ia aproveitando as falhas de concentração e as saídas em contra-ataque, colecionando oportunidades, até que Pany, isolado, na cara de Ivo, simulou o remate de pé esquerdo e de pé direito colocou a bola por entre as pernas do guarda-redes, marcando o quinto golo.



A 12 segundos do fim, Dieguinho colocou o ponto final no encontro, ao encostar depois de uma jogada de combinação com Cary.