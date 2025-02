Sporting-Benfica das meias da Taça da Liga de futsal a decidir nos "detalhes"

"A vantagem está na forma emocional e mental com que as equipas vão entrar em campo. Quem estiver mais preparado mentalmente e mais concentrado vai ter vantagem. Com tão pouco tempo para preparar o jogo, o que está aqui a ser preparado é que surpresa é que podemos causar ao adversário e como podemos evitar uma surpresa da parte deles", disse o ‘capitão’ leonino João Matos.



Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o experiente atleta comentava o desafio das 18:00 no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, já depois de Caxinas e Quinta dos Lombos encontrarem o primeiro finalista, às 15:00.



“Quem cometer menos erros defensivos, quem ganhar mais bolas divididas, quem for mais forte e eficaz nas transições estará mais perto de vencer”, reforçou o ‘leão’, que lamentou os problemas físicos de vários companheiros, enquanto considerou que os benfiquistas querem “mostrar serviço e trabalho” ao seu novo treinador.



Já Arthur recorda que o seu opositor “já trabalha junto há muito tempo, com um entrosamento muito grande”, algo que ainda falta à sua equipa, este ano treinada pelo brasileiro Cassiano Klein, que vai tentar contrariar do domínio do seu rival na modalidade nos últimos anos.



“A equipa está preparada, temos ideias novas, todos nós conseguimos abraçar a filosofia de jogo dele e o que nos é pedido. Estamos no bom caminho e acredito que assim iremos colher os frutos no final", disse o atleta ‘canarinho’ do Benfica.



Fábio Lima, do Quinta dos Lombos, elogia o adversário “muito forte” da meia-final e destaca o facto deste jogar “praticamente em casa”, já que é de Vila do Conde.



"Eles podem ter o apoio do público, mas isto é uma competição a eliminar e por vezes isso pouco conta. Já identificámos os pontos fortes e os menos fortes do adversário e estamos preparados para o desafio. Sabemos que vai ser uma partida difícil e equilibrada, mas queremos muito estar na final”, vincou.



Ricardo Marques destacou o “momento histórico” para o Caxinas, uma vez que a equipa nunca tinha chegado tão longe na prova, pelo que a vontade é “fazer novamente história e chegar à final”.



"Quando saiu a notícia de que a competição ia mudar aqui para Vila do Conde ficámos muito satisfeitos. Estamos habituados a este pavilhão e, na brincadeira, dizemos que este espaço tem aura e história. Aqui já fizemos jogos importantes, com bons resultados. Estar neste pavilhão é favorável para nós e queremos aproveitar esse fator”, sentenciou.



Inicialmente prevista para a Póvoa de Varzim, a prova, na qual o Sporting defende o título, mudou para a vizinha Vila do Conde, devido a “problemas técnicos” no pavilhão municipal poveiro.