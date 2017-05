Sporting-Benfica... nas meias da taça de futsal

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 10:45 / atualizado em 11 Mai, 2017, 10:46 | Futsal

O Sporting, vencedor da última edição da prova, tem o exame teoricamente mais fácil, ao defrontar o Estoril, da distrital de Lisboa, enquanto o Benfica enfrenta o São João, já despromovido da I divisão.



Os restantes jogos dos "quartos" da 20ª edição da Taça de Portugal opõem os primodivisionários Modicus e Burinhosa e, ainda, os secundários Portela e Viseu 2001, o que garante um "outsider" nas meias-finais.



Eis o quadro de jogos desta quinta feira: Portela-Viseu 2001, Modicus-Burinhosa, Estoril-Sporting e Benfica-São João.



Os principais favoritos à vitória final são Sporting e Benfica.



A equipa comandada por Nuno Dias tem de ultrapassar o Estoril-Praia, da divisão de honra da associação de Lisboa, que eliminou duas equipas da II divisão e o Vinhais, da I divisão, num jogo que começa às 17h30h.



Por outro lado, o Benfica, equipa com mais títulos da competição, volta a defrontar o São João, numa repetição da partida de sábado, que as “águias” venceram por 4-1, atirando a formação de Coimbra para a segunda divisão.



Na presente temporada, os “leões” têm dominado internamente, mas ainda não ganharam ao Benfica: dois empates nos jogos do campeonato e triunfo dos encarnados a abrir a temporada, na Supertaça.



O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, assumiu o favoritismo e a "responsabilidade máxima" para não ser surpreendido pelo Estoril-Praia.





O treinador de futsal do Benfica, Joel Rocha, afirmou esperar um "jogo difícil", diante de um adversário "motivado". No passado mês de fevereiro, e no mesmo pavilhão, os encarnados foram eliminados precocemente da Taça da Liga, ao perder contra o Fundão, por 4-2, sendo esta uma oportunidade para a formação de Joel Rocha limpar a imagem perante os adeptos nortenhos.As meias-finais e final realizam-se durante o fim de semana.