Sporting discute conquista da UEFA Futsal Cup com o Inter Movistar

22 Abr, 2018, 10:03

Esta será uma reedição da final de 2017, de má memória para os 'leões', que saíram goleados de Almaty, no Cazaquistão, por 7-0, frente a um conjunto que o treinador do Sporting, Nuno Dias, considera mais forte do que o atual.



“O ano passado foi uma final inédita, com um resultado que na minha opinião não condiz com aquilo que aconteceu”, disse Nuno Dias no sábado, insistindo que este ano o Inter Movistar “não é a mesma equipa, mas não deixa de ser uma equipa poderosa”.



Para chegar à sua terceira final - a primeira foi em 2011 - o Sporting derrotou na sexta-feira os húngaros do Gyor ETO, por 6-1, enquanto o Inter Movistar teve bastante mais trabalho para afastar os compatriotas do FC Barcelona, com um triunfo por 2-1.



Do lado espanhol vai estar Ricardinho, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, que sublinhou a “muita qualidade” da equipa 'leonina', afirmando que o Inter vai “tentar aproveitar” o facto de Sporting ser muito ofensivo e “pecar nalguns aspetos” defensivos.



“O que o Sporting tem de melhor é a estratégia. Então vamos estar muito atentos”, afirmou o antigo jogador do Benfica, único clube português a erguer o troféu nas 16 edições desta competição, o que aconteceu na época 2009/10.



A final realiza-se a partir das 20h00 (19h00 em Lisboa), no pavilhão Príncipe Felipe, em Saragoça, Espanha.