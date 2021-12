Sporting e Benfica disputam Supertaça de futsal

Os derradeiros ingressos para o desafio da Supertaça poderão ser adquiridos a partir das 10h00 desta quarta-feira, no seguinte horário: 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.







Treinador e capitão dos verde e brancos demonstraram ambição máxima na antevisão do jogo.





O treinador dos "leões", Nuno Dias, destacou o equilíbrio entre as formações: "As equipas conhecem-se cada vez melhor. Isso é válido para todas as equipa da Liga Placard. Houve uma evolução positiva no estudo, cada vez mais metódico e aprofundado, de todos os treinadores. No caso do Benfica, já nos conhecemos há muito tempo, tanto individual como coletivamente. Não há muito por onde nos enganarmos, mas há sempre ajustes e adaptações em aspetos em que achamos que podemos enganar o adversário, mas os adversários também o fazem. Quando as forças se equivalem, são os detalhes que fazem a diferença".





O capitão João Matos também se mostrou confiante para o jogo que vai decorrer no Multiusos de Gondomar. "A expectativa é ganhar. Vai ser um jogo intenso e competitivo, com duas equipas que se conhecem muito bem. Os erros e os pormenores vão definir a vitória. Preparamo-nos bem para isso. Estamos alerta para todas as situações, trabalhamos algumas variantes para poder causar alguma surpresa, mas a probabilidade de o jogo se resolver nas transições e com o guarda-redes avançado é alta. A equipa que for mais consistente defensivamente está mais perto de ganhar. Fizemos uma época excecional no ano passado, mas no seio do balneário isso não conta para nada. De nada vale, se não triunfarmos já amanhã. Este é o primeiro troféu que podemos levantar esta época e esse é o nosso objetivo. Vamos dar tudo para ganhar novamente. Seja os três pontos ou um troféu, essa é a nossa mentalidade, o nosso foco e identidade".







Técnico e capitão dos encarnados revelaram confiança na antevisão da partida.





O treinador espanhol Pulpis mostrou-se confiante: "Estamos a crescer dia-a-dia. Tem sido um ano muito difícil, temos jogos a cada três dias e tem sido complicado para todos os treinadores da Liga, porque há pouco tempo para preparar os encontros. Mas isso não é desculpa. Este é o segundo objetivo da época depois do apuramento para a final four da Liga dos Campeões. Neste não há ponto intermédio, ou ganhas ou fracassas, e nós queremos levar o título para casa".





O capitão de equipa Robinho confessou que sonha conquistar o troféu: "É um título que eu quero neste país, tanto para a minha carreira, como para o Benfica. Aqui é sempre para vencer e estamos preparados para conseguir um resultado positivo amanhã. Espero acrescentá-lo à minha carreira e contamos com o apoio dos adeptos para fazer um bom jogo".





Para aceder ao pavilhão todos os adeptos e os media acreditados para o jogo terão de levar consigo um teste negativo nas seguintes modalidades: teste antigénio realizado nas 48h00 anteriores ao início do evento; ou teste PCR realizado nas 72h00 antes.