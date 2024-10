Sporting e Sporting de Braga sorteados no mesmo grupo da Champions de futsal

Sporting e Sporting de Braga, os representantes portugueses na Liga dos Campeões desta época, defrontar-se-ão na luta pelo primeiro lugar do Grupo C, o único que dá acesso à ‘final four’ da prova.



‘Leões’ e minhotos terão ainda como adversários no grupo os bicampeões da Bélgica e da República Checa, Anderlecht e Plzen, respetivamente.



O Sporting será o anfitrião do grupo, o que significa que todos os jogos serão jogados no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Na fase principal da prova, o atual tetracampeão português terminou o grupo em segundo lugar, com duas vitórias em três partidas, tendo perdido apenas perante os cazaques do Kairat Almaty.



O Sporting de Braga, por sua vez, venceu o seu grupo, com sete pontos em três jogos, tendo, inclusive, batido o Plzen que agora reencontra.



Os bracarenses, vice-campeões nacionais, estão presentes nesta fase da prova pela segunda vez, em que sonham com a primeira conquista, tendo na época 2017/2018 terminado o grupo em terceiro lugar, num ano em que o Inter Movistar venceu a prova derrotando o Sporting, por 5-2.



Já os comandados de Nuno Dias procuram o terceiro título europeu, depois das conquistas de 2018/2019 e de 2020/2021, e das finais perdidas em 2010/2011, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 e 2022/2023.



O Sporting já defrontou por duas vezes um adversário português na Liga dos Campeões, o Benfica, tendo em 2018/2019 empatado na Ronda de Elite, e perdido no jogo de terceiro e quarto lugares na época transata, sendo a primeira vez que encontra os minhotos na prova.



Os ‘leões’ tornaram-se, nesta edição, apenas a segunda equipa a ultrapassar os 100 jogos na prova, depois do Kairat Almaty, sendo o clube com mais vitórias (73) e mais golos marcados (449).



Em reação ao sorteio, o treinador do Sporting, Nuno Dias, admitiu que “jogar uma ronda extremamente importante” no Pavilhão João Rocha foi algo que “beneficiou” os ‘leões’, embora “não tenha sido um bom sorteio”.



“Serão três jogos difíceis. Nós somos o clube no primeiro lugar do ranking da UEFA, o Sporting de Braga é o quarto, o Anderlecht é o quinto e o Plzen é o nono”, alertou, em declarações divulgadas no site oficial do clube.



O técnico salientou, também, que o Grupo C é o único com “três candidatos claros a passar à ‘final four’”.



Os espanhóis do Palma Futsal, atual bicampeão, ficaram integrados no Grupo D da Ronda de Elite, juntamente com Record Bielsko-Biala (Polónia), Semey (Cazaquistão) e Lucenec (Eslováquia), enquanto o Grupo A conta com o campeão de Espanha, Cartagena, além de United Galati (Roménia), Catania (Itália) e Riga FC (Letónia). Já a 'poule' B inclui Kairat Almaty (Cazaquistão), Olmissum (Croácia), Étoile Lavalloise (França) e Futsal Dinamo (Croácia).



A Ronda de Elite da Liga dos Campeões será jogada entre 26 de novembro e 01 de dezembro, sendo que apenas os primeiros classificados de cada grupo seguem para a 'final a quatro', que terá lugar em maio do próximo ano.