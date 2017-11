Sporting perdulário arranca Ronda de Elite com triunfo à tangente

Lusa 22 Nov, 2017, 18:56 | Futsal

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os vice-campeões europeus chegaram a ter uma vantagem confortável, graças aos tentos de Marcão (12 minutos), Divanei (26) e Caio Japa (32), mas nos últimos minutos Bissoni (36) e Leitão (50) reduziram para a diferença mínima.



Com este triunfo, os 'leões' somam três pontos e dividem a liderança do grupo com os croatas do Nacional Zagreb (com os quais disputam o jogo da segunda jornada, na quinta-feira), equipa que hoje bateu os russos do Dina Moscovo, também por 3-2.



O Sporting dominou por completo a partida, sobretudo no primeiro tempo, durante o qual só não acabou com o jogo devido à falta de eficácia e à enorme exibição do guarda-redes do Halle-Gooik, Zaramello.



O guardião italiano opôs-se com precisão a três tentativas seguidas de Merlim nos primeiros cinco minutos, antes de Caio Japa também ficar perto do golo.



O ascendente 'leonino' era notório, perante um conjunto belga que não conseguia sair com critério da zona defensiva, dada a forte pressão exercida pelos jogadores comandados por Nuno Dias.



Tendo em conta que os jogadores de campo não conseguiam capitalizar o domínio sportinguista, coube ao guarda-redes Marcão inaugurar o marcador, reforçando as aptidões que lhe são reconhecidas.



Ainda assim, poucos segundos volvidos, Bissoni quase alcançou o empate, mas falhou o que parecia ser quase certo. De resto, o mesmo viria a suceder a Divanei, no arranque do segundo tempo, quando o ala ?verde e branco' viu Gréllo tirar a bola em cima da linha de baliza.



Divanei não marcou à primeira oportunidade, mas acabou por marcar à segunda, dando o melhor seguimento a uma iniciativa individual de Deo.



Pany Varela e o próprio Divanei estiveram próximos de dar expressão às ocasiões que iam surgindo, mas seria Caio Japa a dilatar a vantagem, à passagem da meia hora,aproveitando um mau passe de Tiago Carpes em zona 'proibida'.



Já depois de Gréllo ter atirado ao poste da baliza de Marcão, o Halle-Gooik arriscou nos últimos minutos e passou a atuar com o guarda-redes avançado, acabando por reduzir a quatro minutos do final, por intermédio de Bissoni.



A 15 segundos do apito final, o antigo jogador 'leonino' Leitão colocou o resultado na margem mínima, mas o tempo já era escasso para que o Halle-Gooik tentasse algo mais, diante de um bicampeão nacional que só se pode queixar de si próprio, tendo em conta as muitas ocasiões que desperdiçou na primeira parte.