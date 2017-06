Sporting sagra-se campeão português de futsal

Lusa 27 Jun, 2017, 21:16 / atualizado em 27 Jun, 2017, 21:30 | Futsal

Os leões alcançaram a terceira vitória na final depois dos triunfos nos primeiro e terceiro jogos (3-1 e 6-1), anulando a única do Braga (5-4), na segunda partida.



Desta feita, os minhotos não conseguiram fazer valer o fator casa e o Sporting soma o seu 14.º título na modalidade, o quarto nos últimos cinco anos.



Num jogo muito tático, os 'leões' mostraram terem aprendido a 'lição' do primeiro jogo em Braga, quando se apresentaram com excesso de confiança e até, segundo o seu treinador, alguma displicência.



Muito mais agressiva desde o início da partida, a equipa sportinguista mostrou vontade de evitar o quinto jogo e ganhar e 'carimbar' a conquista do campeonato já em Braga.



O primeiro golo do encontro surgiu aos seis minutos, com Merlim a fugir a Eli Júnior pela esquerda e a rematar cruzado.



O Sporting de Braga não conseguia encontrar argumentos para contrariar a bem urdida defesa 'leonina', tendo apenas assustado o guarda-redes André Sousa nos remates de Bruno Cintra (17 e 20).



Na outra baliza, Xot evitou o segundo a Cavinato (18) e Diogo (23).



O segundo tempo foi de controlo 'verde e branco' e de evidente incapacidade minhota em reagir.



Com exceção de um remate de Eli Júnior (30), foi sempre o Sporting a estar mais perto de marcar do que o Braga do empate o que aconteceu, curiosamente, depois da expulsão do seu técnico, Nuno Dias, por protestos.



Diogo e o guarda-redes André Sousa colocaram o marcador em 3-0 (37 e 38), o último golo aproveitando o facto de o Braga jogar sem guarda-redes, a tentar a superioridade numérica no ataque. André Machado ainda reduziu (39), mas o triunfo já não fugiu ao Sporting.