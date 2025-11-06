Três regressos na seleção de futsal para particulares com a Eslovénia

Os três jogadores não integraram a convocatória efetuada pelo selecionador Jorge Braz para o duplo confronto com a Letónia, que Portugal ganhou por 3-1 e 5-2, também de preparação para o Europeu, no qual a equipa das `quinas`, bicampeã em título, defrontará Itália, Polónia e Hungria, no Grupo D da fase final.

Os eleitos do selecionador português concentram-se no domingo, em Braga, com vista aos dois encontros com a Eslovénia, agendados para 11 e 12 de novembro, com início às 20:00 e 19:00, respetivamente, na AMCO Arena, naquela cidade.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia, Esp), André Correia (Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting).

- Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

- Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica) e Bruno Maior (Sporting).

- Universal: Erick Mendonça (FC Barcelona, Esp).

- Alas: Tiago Brito (Sporting de Braga), Diogo Santos (Sporting), Pany Varela (Benfica), Kutchy (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica) e Bruno Coelho (Riga Futsal, Let).

- Pivô: Rúben Góis (Rio Ave).