Três regressos na seleção de futsal para particulares com a Eslovénia
Os alas Pany Varela e Carlos Monteiro e o universal Erick regressaram aos convocados da seleção portuguesa de futsal, hoje divulgados, para os dois jogos com a Eslovénia, em Braga, de preparação para o Europeu de 2026.
Os três jogadores não integraram a convocatória efetuada pelo selecionador Jorge Braz para o duplo confronto com a Letónia, que Portugal ganhou por 3-1 e 5-2, também de preparação para o Europeu, no qual a equipa das `quinas`, bicampeã em título, defrontará Itália, Polónia e Hungria, no Grupo D da fase final.
Os eleitos do selecionador português concentram-se no domingo, em Braga, com vista aos dois encontros com a Eslovénia, agendados para 11 e 12 de novembro, com início às 20:00 e 19:00, respetivamente, na AMCO Arena, naquela cidade.
Lista de convocados:
- Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia, Esp), André Correia (Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting).
- Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).
- Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica) e Bruno Maior (Sporting).
- Universal: Erick Mendonça (FC Barcelona, Esp).
- Alas: Tiago Brito (Sporting de Braga), Diogo Santos (Sporting), Pany Varela (Benfica), Kutchy (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica) e Bruno Coelho (Riga Futsal, Let).
- Pivô: Rúben Góis (Rio Ave).