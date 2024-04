Zicky Té dispensado do estágio da seleção de futsal devido a sobrecarga física

O pivô da seleção portuguesa de futsal Zicky Té foi hoje dispensado do estágio com vista aos dois jogos de preparação com a Eslovénia, por apresentar sinais de sobrecarga física, revelou a Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador, de 22 anos, foi considerado inapto para prosseguir no estágio com os restantes companheiros, depois de ser avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.



O primeiro jogo frente à seleção eslovena será disputado na quinta-feira, com início às 21:00, no pavilhão de Odivelas, e o segundo está marcado para sábado, pelas 19:30.



A formação orientada por Jorge Braz prossegue a preparação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2024, que se realizará no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro de 2024.



Este será o 10.º embate entre as duas seleções, sendo que, nos nove anteriores, Portugal soma oito vitórias, contra apenas uma derrota da Eslovénia.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Bernardo Paçó (Sporting) e André Correia (Leões Porto Salvo).



- Fixos: André Coelho (FC Barcelona, Esp), Tomás Paçó (Sporting) e Tiago Sousa (Sporting de Braga).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).



- Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).



- Alas: Diogo Santos (Sporting), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga), Miguel Ângelo (Fortitudi Pomezia, Ita) e Bruno Pinto (Leões Porto Salvo).



- Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sporting de Braga) e Kutchy (Benfica).



- Pivô: Neves (Sporting).