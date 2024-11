Chanceler Olaf Scholz reafirma total apoio da Alemanha à Ucrânia

"A Ucrânia pode contar connosco", garantiu, no aeroporto de Berlim, antes de voar para a cimeira do G20 no Rio de Janeiro, no Brasil.

A Ucrânia, frisou, "está a defender legitimamente as suas independência e soberania", vincou o chanceler da Alemanha, que tem sido, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, o segundo maior fornecedor de armas a Kiev, a seguir aos Estados Unidos.

A reafirmação do chanceler aconteceu depois de ter sido criticado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e também pela oposição alemã por ter ligado na sexta-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin.

Nas declarações feitas hoje, Olaf Scholz defendeu o telefonema, o primeiro contacto entre os dois líderes nos últimos dois anos.

"Foi importante para lhe dizer que não deve contar com o esmorecimento do apoio à Ucrânia por parte da Alemanha, da Europa e de muitos outros pelo mundo", justificou Scholz.

Ao mesmo tempo, assinalou, o telefonema serviu para "constatar que o Presidente russo não mudou de opinião sobre a guerra, o que não é uma boa notícia".

Durante a chamada telefónica, Putin disse ao chanceler alemão que a proposta de paz para a Ucrânia deverá ter em conta "novas realidades territoriais", exigindo que Kiev abdique das regiões ocupadas por Moscovo.

A proposta de paz de junho passado inclui a retirada das tropas ucranianas do Donbass e do Sul do país e a renúncia de Kiev à adesão à NATO.

Scholz, por seu lado, instou Putin a retirar as tropas da Ucrânia e a negociar com Kiev, segundo um comunicado do Governo alemão.

O chanceler apelou a Moscovo que demonstre "vontade de encetar negociações com a Ucrânia, com vista a uma paz justa e duradoura" e sublinhou "o compromisso inabalável da União Europeia com a Ucrânia", acrescentou.

A conversa telefónica entre os dois líderes ocorreu num momento muito difícil para a Ucrânia, que se prepara para viver o seu terceiro inverno sob fogo da Rússia, com grande parte das suas infraestruturas energéticas danificadas ou totalmente destruídas.

Também a Alemanha vive um período político conturbado. Sem maioria no parlamento, Scholz anunciou que se vai candidatar a um segundo mandato nas eleições antecipadas de fevereiro, apesar dos apelos dentro do seu próprio partido (SPD) para que dê lugar ao atual ministro da Defesa, Boris Pistorius.