EUA vão enviar material para a Ucrânia que o pode usar contra território russo

O anúncio foi feito por dirigentes norte-americanos, sob anonimato, que adiantaram que a ajuda inclui munições para o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMAR, na sigla em Inglês), bem como sistemas de morteiros, e mais material para artilharia.

Sob uma nova diretiva dos EUA, a Ucrânia pode usar este material para atacar dentro da Federação Russa, se aí estiverem forças que a estejam a atacar ou a preparar-se para o fazer.

Contudo, isto não altera a política dos EUA que interdita à Ucrânia o uso de mísseis táticos ou de longo alcance, que lhe tenham fornecido, para atacar alvos dentro da Federação Russa, segundo aqueles dirigentes norte-americanos.

O novo pacote de ajuda é divulgado quando o presidente Joe Biden usou o discurso que fez hoje no cemitério norte-americano na Normandia, no 80.º aniversário do Dia D, para prometer que os EUA "nunca abandonariam" a defesa da Ucrânia nem autorizariam que os russos ameaçassem a Europa.

Biden deve reunir-se com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira, em Paris.