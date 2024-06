Exercícios navais. Submarino nuclear russo a caminho de Cuba para escala "de amizade"

O submarino nuclear Kazan e três outros vasos de guerra russos, incluindo a fragata de mísseis Admiral Gorshkov, um petroleiro e um rebocador de salvamento, atracarão na capital cubana de 12 a 17 de junho, revelou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba em comunicado.



“Nenhum dos navios transporta armas nucleares, pelo que a sua escala no nosso país não representa uma ameaça para a região”, acrescentou o Ministério.



Já o Ministério cubano dos Negócios Estrageiros afirmou que os quatro navios da marinha russa não representam uma ameaça para a região.



“Esta visita corresponde às relações históricas de amizade entre Cuba e a Federação Russa e adere estritamente aos regulamentos internacionais”, lê-se no comunicado.



O anúncio foi feito um dia depois de as autoridades norte-americanas terem afirmado que Washington estava a seguir os navios de guerra e aviões russos que deveriam chegar às Caraíbas - Cuba e Venezuela -, para um exercício militar. O exercício faria parte de uma resposta russa mais alargada ao apoio dos EUA à Ucrânia.



Os responsáveis norte-americanos afirmaram que a presença militar russa era notável, mas não preocupante. No entanto, o exercício ocorre numa altura em que o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que Moscovo poderia tomar “medidas assimétricas” noutras partes do mundo em resposta à decisão de Joe Biden permitir que a Ucrânia utilize armas fornecidas pelos EUA para atacar dentro da Rússia e proteger Kharkiv, na Ucrânia.



Durante a chegada da frota russa ao porto de Havana, serão disparadas 21 salvas de um dos navios como saudação à nação, que será retribuída por uma bateria de artilharia das forças armadas revolucionárias de Cuba, afirmou o Ministério cubano dos Negócios Estrangeiros.



As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia aumentaram desde a invasão russa da Ucrânia em 2022 e a atividade naval russa - embora rotineira no Atlântico - aumentou devido ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, afirmaram as autoridades americanas.



