Kupiansk. Kiev e Moscovo reivindicam controlo

“Todos os ataques russos nesta direção foram repelidos com sucesso. Os invasores russos não conseguiram entrar em Kupiansk. A cidade está sob o controlo total das Forças Armadas da Ucrânia”, avança o jornal Kviv Independent que cita o porta-voz do Estado-Maior, Andrii Kovalev.A declaração surge depois de ode monitorizaçãoter afirmado, na noite de quarta-feira, que algumas unidades russas, com 15 veículos, incluindo tanques e veículos blindados de combate, conseguiram entrar em Kupiansk, mas rapidamente sofreram pesadas perdas.Os defensores ucranianos destruíram “todos os veículos blindados russos” e uma “parte significativa dos efetivos”.

Kupiansk é um importante centro logístico e ferroviário na parte oriental de Kharkiv . Com várias autoestradas e cinco linhas ferroviárias que a atravessam, a cidade contava com mais de 25 mil habitantes antes do conflito.

Na quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, na sua mensagem diária à população, que o exército de Moscovo estava “a tentar expandir a sua ofensiva, particularmente na área de Kupiansk”, a 40 quilómetros da fronteira russa., que começou em fevereiro de 2022. Ao, após um contra-ataque bem-sucedido.Nos últimos meses, a área tem registado um aumento da atividade das forças russas.

Exército ucraniano a recuar em Kurakhove



Também esta quinta-feira a Rússia reivindicou a tomada de uma aldeia perto de Kurakhove, no leste da Ucrânia, um dos sectores da linha da frente onde as suas tropas avançam contra um exército ucraniano que recua há vários meses. Voznessenka fica a menos de dez quilómetros a norte de Kurakhove, uma cidade com uma população de cerca de 18 mil habitantes antes do conflito, e que alberga um grande depósito de lítio, um mineral raro.





As forças russas “continuaram a avançar profundamente nas defesas do inimigo e libertaram a localidade de Voznessenka”, na região oriental de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa russo no seu relatório diário de combate.



O exército russo está atualmente às portas dos arredores desta cidade, situada perto de um reservatório.



Mais a norte, a cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário e rodoviário para as tropas ucranianas, está também sob ameaça de conquista pelas forças russas.