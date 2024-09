Ucrânia "profundamente preocupada" com Irão

Uma “ameaça” que leva Kiev a apelar à comunidade internacional para aumentar a pressão sobre o Irão e a Rússia. Estas declarações surgem após as informações divulgadas, na sexta-feira, pela CNN e o Wall Street Journal que o Irão já tinha transferido mísseis balísticos de curto alcance para a Rússia, citando fontes não identificadas.





Estas informações levaram, na sexta-feira, os Estados Unidos a manifestar preocupação com esse cenário. Enquanto a missão do Irão nas Nações Unidas afirmou que o país “não só se abstém de se envolver em tais ações, como também apela a outros países para que cessem o fornecimento de armas às partes envolvidas no conflito”.





Em agosto, a agência Reuters dava conta que a Rússia esperava a entrega iminente de centenas de mísseis balísticos de curto alcance e que dezenas de militares russos estavam a ser treinados no Irão em armas guiadas por satélite para eventual uso na guerra na Ucrânia.