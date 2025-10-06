Equipa de ciclismo Israel Premier-Tech muda de nome e deixa "identidade israelita"
A equipa de ciclismo Israel-Premier Tech vai mudar de nome e deixar de ter uma "identidade israelita" na próxima temporada. A decisão foi anunciada pelo "projeto desportivo" esta segunda-feira, semanas depois da presença da equipa ter sido muito contestada na Volta à Espanha em bicicleta e devido à pressão dos principais patrocinadores
“Com um compromisso inabalável com os nossos ciclistas, ‘staff’ e parceiros, tomámos a decisão de renomear e reformular a marca da equipa, afastando-nos da sua atual identidade israelita. No desporto, o desenvolvimento exige muitas vezes sacrifício, e esta medida é essencial para garantir o futuro da equipa”, lê-se num comunicado divulgado no site oficial da equipa.
O ex-ciclista israelita Sylvan Adams é um dos donos da equipa que, antevendo a temporada de 2026, "decidiu afastar-se do seu envolvimento diário e não falará mais em nome da equipa."
A presença da equipa de ciclismo, com licença israelita, foi muito contestada durante a Vuelta, com várias etapas a serem neutralizadas ou encurtadas por protestos pró-Palestina, entre as quais a última, que acabou por ser neutralizada, não se realizando a tradicional cerimónia do pódio, improvisada depois no parque de estacionamento do hotel das equipas, com o português João Almeida (UAE Emirates) a subir ao segundo lugar.
“Nos últimos 11 anos, a equipa, que evoluiu para Israel – Premier Tech há quatro anos, vivenciou os altos e baixos do desporto profissional”, é mencionado na nota. “É, e sempre foi, um projeto esportivo”.
A equipa expressa orgulha das “conquistas na estrada, mas ainda mais da cultura que construiu”, que “foi a base que permitiu à equipa superar os desafios dos últimos meses, apoiando firmemente nossos ciclistas e equipe durante um período incrivelmente difícil”.
Nesse sentido, “os proprietários e a administração da equipa reconheceram a necessidade de mudança”.
“Mesmo com um novo capítulo à espera, que vai ser revelado em breve, a equipa vai manter-se fiel à sua premissa de fundação: desenvolver talento no ciclismo de todo o mundo”, garante a equipa.
Esta temporada, a Israel-Premier Tech já somou 22 vitórias, com destaque para os triunfos na classificação geral do canadiano Derek Gee (O Gran Camiño) e do australiano Corbin Strong (Volta à Noruega), além da boa prestação do norte-americano Matthew Riccitello na Vuelta, que terminou em quinto e venceu da classificação da juventude.
O ex-ciclista israelita Sylvan Adams é um dos donos da equipa que, antevendo a temporada de 2026, "decidiu afastar-se do seu envolvimento diário e não falará mais em nome da equipa."
A presença da equipa de ciclismo, com licença israelita, foi muito contestada durante a Vuelta, com várias etapas a serem neutralizadas ou encurtadas por protestos pró-Palestina, entre as quais a última, que acabou por ser neutralizada, não se realizando a tradicional cerimónia do pódio, improvisada depois no parque de estacionamento do hotel das equipas, com o português João Almeida (UAE Emirates) a subir ao segundo lugar.
“Nos últimos 11 anos, a equipa, que evoluiu para Israel – Premier Tech há quatro anos, vivenciou os altos e baixos do desporto profissional”, é mencionado na nota. “É, e sempre foi, um projeto esportivo”.
A equipa expressa orgulha das “conquistas na estrada, mas ainda mais da cultura que construiu”, que “foi a base que permitiu à equipa superar os desafios dos últimos meses, apoiando firmemente nossos ciclistas e equipe durante um período incrivelmente difícil”.
Nesse sentido, “os proprietários e a administração da equipa reconheceram a necessidade de mudança”.
“Mesmo com um novo capítulo à espera, que vai ser revelado em breve, a equipa vai manter-se fiel à sua premissa de fundação: desenvolver talento no ciclismo de todo o mundo”, garante a equipa.
Team update: Monday October 6https://t.co/9ETNX8vH6i— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) October 6, 2025
Esta temporada, a Israel-Premier Tech já somou 22 vitórias, com destaque para os triunfos na classificação geral do canadiano Derek Gee (O Gran Camiño) e do australiano Corbin Strong (Volta à Noruega), além da boa prestação do norte-americano Matthew Riccitello na Vuelta, que terminou em quinto e venceu da classificação da juventude.
A Israel-Premier Tech é considerada uma das melhores equipas da segunda divisão do ciclismo mundial. Mas nas últimas semanas várias provas tinham rejeitado a presença da equipa, por motivos de segurança.
C/agências