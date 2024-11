Israel considera incidente com adeptos de futebol na Holanda `pogrom antissemita`

"Vemos com horror, hoje de manhã, as chocantes imagens que, desde 07 de outubro, esperávamos não voltar a ver", disse Isaac Herzog, que comparou o incidente nos Países Baixos com os ataques de membros do Hamas de 2023 em que morreram 1.200 pessoas em território israelita.

O termo russo "pogrom" designa desde o século XIX a agressão e perseguição deliberada contra um grupo étnico, sobretudo judeus.

Os incidentes de quinta-feira à noite nos Países Baixos provocaram ferimentos a 10 cidadãos israelitas tendo a polícia local detido duas pessoas.

De acordo com notícias difundidas nos Países Baixos, várias centenas de adeptos do Maccabi, clube de futebol de Telavive, que jogou contra o clube holandês Ajax, foram alvo de ataques quando se encontravam reunidos numa praça de Amesterdão onde estavam "manifestantes pró-palestinianos".

O Ajax venceu o Maccabi por cinco a zero no jogo da Liga Europa.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa`ar disse, após contactos com as autoridades de Haia, que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas considerando os incidentes "bárbaros e antisemitas"

"Espero que as autoridades dos Países Baixos atuem de imediato e tomem as medidas necessárias para proteger, localizar e resgatar todos os israelitas e judeus atacados", disse hoje o chefe de Estado de Israel.

Anteriormente o primeiro-ministro de Israel ordenou o envio "imediato de dois aviões de resgate" para retirar os cidadãos israelitas e exigiu às autoridades dos Países Baixos "atuação firme e rápida" contra aqueles que provocaram as agressões.

Na quarta-feira, a presidente da Câmara de Amesterdão, Feme Halsema, proibiu uma manifestação de apoio à Palestina que ia decorrer junto ao estádio Johan Cruiff por recear "problemas".

O chefe do Executivo de Israel esteve, entretanto, em contacto telefónico com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoff a quem pediu garantias de segurança a todos os israelitas que se encontram no país.

Em comunicado, Benjamin Netanyahu agradeceu a Dick Schoff por ter classificou os incidentes nos Países Baixos como um "ato antisemita".