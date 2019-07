Angola e França empatam 3-3 e africanos ganham na vantagem

Lusa Comentários 08 Jul, 2019, 14:23 | Hóquei

Para efeitos de desempate, em caso de igualdade entre ambos os conjuntos rumo aos quartos de final, Angola ganhou vantagem sobre a França, ao vencer na concretização de livres diretos (1-0), tendo o único golo sido marcado por Martin Payero.



A França, que na primeira jornada perdeu, mas deu boa réplica à campeã em título Espanha (3-1), esteve a vencer por 1-0, mas Angola, que também esteve em evidência na estreia, ao sair derrotada por 5-4 frente à Itália, deu a volta e passou para a frente aos 3-2.



O empate a 3-3 acabou por cair para o lado da seleção gaulesa a quatro minutos do final do encontro, através de um livre direto marcado de forma irrepreensível por Carlo di Benedetto, que na próxima época irá trocar o Liceo pelo FC Porto.



Angola entrou bem no jogo, com os seus atiradores Martim Payero, João Pinto e Humberto ‘Big' Mendes a procurarem desfeitear o guarda-redes Keven Correia, que joga em Portugal e vai trocar o Valença pela Física, mas foi a França, após várias ameaças, que chegou à vantagem.



O primeiro golo gaulês foi marcado na concretização de um livre direto pelo reforço portista Carlo di Benedetto, aos nove minutos, um dos três irmãos em pista - os outros são Bruno e Roberto -, que constituem a ‘espinha dorsal' da França.



A seleção angolana reagiu da melhor forma ao golo sofrido e empatou por Anderson ‘Nery' Silva, aos 11 minutos, mas a França voltou à vantagem no minuto seguinte, por Roberto di Benedetto, na recarga a um remate de Remi Herman, que joga no Juventude Viana, ao poste.



O equilíbrio foi uma constante do encontro, em que ambas as equipas repartiram oportunidades de golo, mas sem ultrapassar os guarda-redes Francisco Veludo e Keven Correia, tendo a seleção angolana terminado a primeira parte por cima, com situações de perigo por Martin Payero e João Pinto.



A seleção angolana, com mais posse de bola, entrou por cima na segunda parte e chegou ao empate a 2-2, aos 30 minutos, novamente por Anderson ‘Nery' Silva, em posição frontal à baliza francesa, na recarga a uma bola devolvida pela tabela, que passou por cima do guarda-redes Keven Correia.



O guarda-redes angolano Francisco Veludo, cara a cara com Bruno di Benedetto, esteve em evidência ao defender uma grande penalidade aos 35 minutos, assinalada por ter ‘pisado' a bola com a luva, após o que ambas as seleções dispuseram de duas ocasiões de perigo.



O ferro da baliza angolana travou um remate de Carlo di Benedetto, aos 39 minutos, e no mesmo minuto foi a baliza gaulesa que também ‘abanou' com a bola no poste enviada por João Pinto.



Angola concretizou a reviravolta no marcador por João Pinto aos 40 minutos, na recarga a um primeiro remate de Martin Payero, defendido pelo guarda-redes Keven Correia.



A França, que tem como principal arma o seu letal contra-ataque, chegou ao empate a quatro minutos do fim da partida na concretização de um livre direto por Carlo di Benedetto, após ter sido mostrado o cartão azul a André Centeno.



A seleção de Angola, que está ainda na luta pelos lugares cimeiros do grupo A, colocou-se numa excelente posição na fuga ao quarto lugar, por forma a evitar o ‘play-off' de acesso aos quartos de final com uma das equipas da Taça Intercontinental.



Jogo no Pavilhão Isaac Gàlvez, em Vilanova, em Espanha.



França - Angola, 3-3.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Carlo di Benedetto, aos nove minutos.



1-1, Anderson ‘Nery' Silva, 11.



2-1, Roberto di Benedetto, 12.



2-2, Anderson ‘Nery' Silva, 30.



2-3, João Pinto, 39.



3-3, Carlo di Benedetto, 46.



Sob a arbitragem de Sergi Mayor (Espanha) e Sergio Insua (Argentina), as equipas alinharam com:



- França: Keven Correia, Bruno di Benedetto, Roberto di Benedetto, Mathieu le Roux e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda Remi Herman e Anthony da Costa.



Treinador: Fabien Savraux.



- Angola: Francisco Veludo, André Centeno, Martin Payero, Humberto ‘Big' Mendes e João Pinto. Jogaram ainda Anderson ‘Nery' Silva e Adilson ‘Pi' Diogo.



Treinador: Fernando Falé.



Ação disciplinar: cartão azul para Humberto ‘Big' Mendes (09) e André Centeno (46).



Assistência: cerca de 200 espetadores.