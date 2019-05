Barcelona contra trio português FC Porto, Benfica e Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2019, 09:09 / atualizado em 10 Mai, 2019, 09:54 | Hóquei

O primeiro opositor dos catalães, que já ergueram o principal troféu de clubes por 22 vezes, será o FC Porto, que já venceu a prova por duas vezes, a última há 19 anos, na meia-final a disputar pelas 12h00 de sábado.



Este duelo ibérico é já um clássico da Liga Europeia no atual formato de "final a quatro" - desde 1996 -, com "dragões" e "blaugranas" já se defrontaram por sete vezes, mas apenas uma nas meias-finais.



O FC Porto perdeu seis finais da Liga Europeia para FC Barcelona (1996/97, 1999/2000, 2003/04, 2004/05, 2013/14 e 2017/18), a última na época passada (4-2), em pleno Dragão Caixa.



Os "dragões" contabilizam ainda mais quatro finais perdidas, sofrendo outra dolorosa derrota em casa, frente ao rival Benfica, em 2012/13, graças a um "golo de ouro" de Tiago Rafael, que fez o 6-5.



Esta época, FC Porto e FC Barcelona já se defrontaram na Taça Continental, em Barcelos, e Taça Intercontinental, em San Juan, na Argentina, tendo os catalães erguido ambos os troféus, com 3-3 (3-2, após desempate por penáltis) e 5-4, respetivamente.



O FC Porto terminou a fase de grupos na primeira posição do grupo C, à frente dos italianos do Amatori Lodi, enquanto o FC Barcelona encerrou na condição de líder do A, seguido da Oliveirense.



Para marcar presença na "final four", o FC Porto afastou os italianos do Forte dei Marmi com um duplo triunfo por 5-1 e 3-2 nos quartos de final, e o FC Barcelona obteve feito idêntico ao eliminar os seus compatriotas do Noia, por 4-3 e 7-0.





O último triunfo dos portistas sobre os catalães aconteceu na fase regular de 2016/17, no Dragão Caixa (2-1), tendo ambas as equipas avançado para os quartos de final com o FC Porto em segundo e o FC Barcelona em primeiro do grupo.





O hoquista português João Rodrigues, ao serviço dos catalães, considera a edição desta época a mais equilibrada dos últimos anos.











Dérbi eterno entre "leões" e "águias"



Registo positivo



A segunda meia-final da Liga Europeia, a disputar pelas 18h00 de sábado, será um dérbi entre o anfitrião Sporting, que já venceu uma edição em 1976/77, e o Benfica, que conta no seu currículo com dois títulos recentes em 2015/16 e 2012/13.O Sporting venceu o grupo B da fase regular, à frente dos italianos do Forte dei Marmi, enquanto o Benfica alcançou feito idêntico no grupo D, à frente dos espanhóis do Noia.Nos quartos de final, os "leões" eliminaram os italianos do Lodi, com dois triunfos, por 5-3 e 8-2, e a formação encarnada afastou os compatriotas da Oliveirense, igualmente com duas vitórias, por 3-2 e 3-1.Para a história recente dos confrontos entre as duas equipas da capital no que respeita ao campeonato nacional, fica o registo de que o Benfica não vence o campeão nacional Sporting há um ano e meio.Nos últimos meses, os "leões" venceram as "águias" por 4-1, na Luz, e empataram a 3-3 no Pavilhão João Rocha. Nas últimas três épocas, o balanço é de três empates, quatro triunfos para o Sporting e cinco para o Benfica.As equipas do FC Porto, Benfica e Sporting chegam à "final four" da Liga Europeia sem terem sofrido qualquer derrota nos oito jogos realizados, enquanto o campeão FC Barcelona perdeu com a Oliveirense na fase de grupos.Os melhores marcadores das quatro equipas são João Rodrigues (FC Barcelona), com 17 golos, Miguel Rocha (Benfica), com 10. Gonçalo Alves (FC Porto), com nove, Matias Pascual (FC Barcelona), com oito, e Raul Marin (Sporting), Giulio Cocco e Hélder Nunes (FC Porto), com sete.