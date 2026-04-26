Benfica conquista pela 12.ª vez seguida a Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

Diana Pinto, com um golo na própria baliza, aos 10 minutos, Raquel Santos, aos 34, e Sara Roces, aos 36, marcaram os golos da vitória `encarnada` na 33.ª final da prova, enquanto Raquel Duarte, aos 15, então conseguindo o empate 1-1 com que o jogo chegou ao intervalo, e Rita Barros, aos 37, assinaram os tentos da formação massamense.

O Benfica, que domina o historial da competição desde 2013/14, somou o 12.º título seguido e aumentou o recorde de cetros, enquanto o Stuart Massamá voltou a ser batido no jogo decisivo, tal como na anterior presença, em 2016/17.