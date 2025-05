Benfica e Sanjoanense na final da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

Na final a quatro, que está a decorrer na cidade minhota, o Benfica, que venceu as 10 anteriores edições da prova, bateu o Stuart Massamá por 4-0, na primeira meia-final.

No jogo seguinte, a Sanjoanense, que ergueu o troféu em 2012/13, superou a Física por 6-4, e marcou encontro com as `encarnadas` na partida decisiva, agendada para sábado, pelas 20:00, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão.