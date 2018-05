Benfica hexacampeão feminino de hóquei em patins

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mai, 2018, 09:11 / atualizado em 23 Mai, 2018, 09:11 | Hóquei

Na terça-feira à noite a equipa encarnada venceu o Campo de Ourique, na Luz, por 4-1.



As hoquistas da Luz entraram a todo o gás e aos dois minutos inauguraram o marcador por intermédio de Rita Lopes.



O Benfica continuou a insistir e foi somando oportunidades negadas por Margarida Brandão, guarda-redes do clube de Campo de Ourique.



O 2-0 apareceu aos 10 minutos, de novo por Rita Lopes depois de receber a bola da irmã, Rute Lopes.



No minuto seguinte, Rute Lopes atirou aos ferros da baliza adversária mas aos 12 minutos, Inês Vieira fez o 3-0.



O Campo de Ourique teve duas oportunidades aos 14 e aos 18 minutos, por Beatriz Alves e Sara Fernandes, ambas desperdiçadas.



Ao intervalo, o 3-0 era a prova da superioridade encarnada.



Na etapa complementar o Benfica chegou ao 4-0, aos 26 minutos através do remate certeiro de Marlene Sousa.



Com este resultado, o Benfica mantém-se com 11 vitórias em outros tantos jogos, 33 pontos e junta o título de 2017/18 aos conquistados em 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17.



O treinador da equipa de hóquei em patins do Benfica, Paulo Almeida, revelou que a conquista do título era um objetivo da equipa que trabalha sempre para ser primeira em qualquer competição.





O próximo encontro das “águias” realiza-se em Vila Boa do Bispo, a 2 de junho.