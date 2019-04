Partilhar o artigo Benfica na "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins ao vencer Oliveirense Imprimir o artigo Benfica na "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins ao vencer Oliveirense Enviar por email o artigo Benfica na "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins ao vencer Oliveirense Aumentar a fonte do artigo Benfica na "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins ao vencer Oliveirense Diminuir a fonte do artigo Benfica na "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins ao vencer Oliveirense Ouvir o artigo Benfica na "final four" da Liga Europeia de hóquei em patins ao vencer Oliveirense

Tópicos:

Benfica Válter Neves, Fidelidade, Henriques Válter Neves Albert Casaas Diogo Rafael Jordi Adroher Jogaram, Lucas Ordoñez, Massimiliano Carmazzi, Moreira Barreiros, Nicolia, Oliveirense, Treinador Aledro Dominguez Oliveirense Xavier Ouigbi Xavier Barroso,