Benfica vence espanholas do Telecable Gijon e garante final da LC feminina de hóquei
O Benfica garantiu hoje o apuramento para a final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao vencer as espanholas do Telecable Gijon por 5-2, em jogo das meias-finais da prova, que decorre em Coimbra.
Depois de uma igualdade sem golos ao intervalo, a partida ganhou animação praticamente no arranque da segunda parte, tendo as espanholas se adiantado por Nuria Almeida, aos 29 minutos, mas o Benfica respondeu e virou o resultado com os golos de Leonor Coelho, aos 31 e 36 minutos, com Nuria Almeida ainda a igualar, aos 44.
A resposta do Benfica foi imediata e Marlene Sousa, no mesmo minuto, recolocou as `encarnadas` na frente, para Aimée Blackman fechar as contas para o lado do Benfica, ao anotar os quarto e quinto golos, aos 48 e 49 minutos.
O Benfica fica agora a aguardar pelo adversário na final, agendada para as 12:00 de domingo, que vai sair do embate entre as equipas espanholas do Vila-Sana Coop d`Ivars e do Esneca Fraga.