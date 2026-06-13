Benfica vence Sporting no primeiro jogo da final do campeonato de hóquei em patins

A formação da Luz, que continua sem derrotas na presente edição do campeonato, adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio de João Rodrigues, na recarga de uma grande penalidade, e voltou a marcar aos 22 e 27, por Viti e Roberto di Benedetto, respetivamente, tendo Rampulla, aos 19, e Nolito Romero, aos 44, `faturado` para os `leões`.

O Benfica procura o seu 25.º título nacional do palmarés da competição, liderado pelo FC Porto, atual bicampeão, que soma 26, enquanto o Sporting, que esta época venceu a Taça de Portugal e a Supertaça, persegue o 10.º.

O segundo jogo da final está agendado para quarta-feira, às 20:30, na casa dos `leões`, também em Lisboa.

Esta é a segunda vez que Benfica e Sporting disputam a final desde que o formato de play-off foi reintroduzido, em 2020/21, depois de em 2022/23 os `encarnados` terem chegado ao título, impondo-se com três vitórias contra uma dos "leões".