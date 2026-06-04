Benfica volta a vencer Óquei de Barcelos e vai enfrentar Sporting na final
O Benfica apurou-se para a final do campeonato português de hóquei em patins, na qual vai defrontar o Sporting, depois de vencer esta quinta-feira o terceiro jogo das meias-finais frente ao Óquei de Barcelos, por 4-1.
No Pavilhão da Luz, as `águias` voltaram a superiorizar-se, à imagem do que tinha acontecido nos anteriores dois jogos (3-2 e 5-4, após prolongamento), mas, hoje, imperaram por uma diferença ainda maior no marcador (4-1).
Um `bis` de Zé Miranda (01 e 09 minutos) e dois golos de Lucas Ordoñez (12) e Roberto di Benedetto (45) construíram o resultado dilatado para os lisboetas, que ainda permitiram aos visitantes encurtar distâncias no marcador por Kyllian Gil, a pouco mais de um minuto para o fim.
Na final, igualmente disputada à melhor de cinco jogos, com o primeiro agendado para o dia 13 de junho, os `encarnados` vão enfrentar o Sporting, que ultrapassou o FC Porto em três jogos (7-3, 2-0 e 4-1).