Benfica volta a vencer Óquei de Barcelos e vai enfrentar Sporting na final

No Pavilhão da Luz, as `águias` voltaram a superiorizar-se, à imagem do que tinha acontecido nos anteriores dois jogos (3-2 e 5-4, após prolongamento), mas, hoje, imperaram por uma diferença ainda maior no marcador (4-1).

Um `bis` de Zé Miranda (01 e 09 minutos) e dois golos de Lucas Ordoñez (12) e Roberto di Benedetto (45) construíram o resultado dilatado para os lisboetas, que ainda permitiram aos visitantes encurtar distâncias no marcador por Kyllian Gil, a pouco mais de um minuto para o fim.

Na final, igualmente disputada à melhor de cinco jogos, com o primeiro agendado para o dia 13 de junho, os `encarnados` vão enfrentar o Sporting, que ultrapassou o FC Porto em três jogos (7-3, 2-0 e 4-1).