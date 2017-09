Espanha conquista Mundial de hóquei em patins em final emocionante

RTP 09 Set, 2017, 11:27 / atualizado em 09 Set, 2017, 13:42 | Hóquei

Em Nanjing, na China, a Seleção Nacional procurava 16.º título mundial, que lhe vem escapando desde 2003. Espanha adiantou-se até aos 2-0, mas os portugueses conseguiram o empate no início da segunda parte.



Os espanhóis voltaram a fazer mais um golo mas, num final de tempo regulamentar eletrizante, Portugal voltou a equilibrar o resultado no último segundo, na sequência de um livre direto convertido por Hélder Nunes.



O prolongamento foi jogado de forma bem menos exuberante, com ambas as equipas a revelarem muitas cautelas. Diogo Rafael podia ter resolvido o jogo no último segundo, com um remate de longa distância que acertou no poste direito da baliza espanhola à guarda de Malian.



Na lotaria dos penáltis, Portugal partiu na dianteira, mas Espanha acabou por vencer por 2-1.