FC Porto conquista Supertaça de hóquei em patins

Rafa, aos oito minutos, inaugurou o marcador e fixou a vantagem com que os 'dragões', detentores da Taça de Portugal, chegaram ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting igualou, por Ferran Font, aos 27, mas Hélder Nunes, com um 'bis' (32 e 48), e Gonçalo Alves (35) confirmaram o triunfo 'azul e branco'.



O FC Porto, com 22 títulos em 36 edições, é o clube mais vitorioso na Supertaça, seguido do Benfica, com sete. O Sporting ergueu o troféu em duas ocasiões.