França elimina Itália e chega pela segunda vez à final

Carlo Di Benedetto, com cinco golos, e os seus irmãos Bruno e Roberto, com um cada, e Rémi Herman, autor de dois, deram a vitória aos gauleses, finalistas vencidos na edição de 2021 frente à Espanha (2-1), também em Paredes, enquanto Giulio Cucco, com quatro tentos, e Alessandro Verona foram os marcadores dos italianos.

O outro finalista da 56.ª edição do Europeu de hóquei em patins vai ser o vencedor do embate entre a Espanha, tricampeã em título e 19 vezes vencedora da prova, e Portugal, recordista de conquistas, com 21, no embate entre os rivais, marcado para as 21h45.